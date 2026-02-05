ميرتس يحض طهران على “الدخول بجدية في مفاوضات” مع واشنطن

afp_tickers

2دقائق

حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخميس القيادة الإيرانية على “الدخول بجدية في مفاوضات” مع الولايات المتحدة، عشية انطلاق المحادثات بين طهران وواشنطن، متحدثا عن “مخاوف كبيرة من تصعيد عسكري في المنطقة”.

وفي حديثه للصحافيين في العاصمة القطرية الدوحة، قال ميرتس إن على إيران “وقف برنامجها النووي” وتجنب “مزيد من التهديدات العسكرية” لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

وأضاف ميرتس “لذلك، ستتكثف المحادثات في الساعات المقبلة”، مشيرا إلى أن ألمانيا “تنسق بشكل وثيق” مع الولايات المتحدة.

وأكّدت واشنطن وطهران الأربعاء أن المباحثات الأميركية-الإيرانية ستُعقد الجمعة في سلطنة عُمان.

ويقوم ميرتس حاليا بجولة في المنطقة تستغرق ثلاثة أيام، وقد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسيتوجه لاحقا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وردّ ميرتس أيضا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي هاجم “سذاجة ميرتس السياسية وشخصيته البغيضة”، مُذكّرا إياه بأنه وصف الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران/يونيو 2025 بأنه “مهمة قذرة” تقوم بها إسرائيل “نيابة عنّا جميعا”.

ووصف عراقجي في منشور عبر منصة إكس ألمانيا بأنها “محرك التراجع”.

وقال ميرتس “لقد اطلعت على هذه التغريدة، ولا يسعني إلا القول إنها تبدو دليلا على توتر شديد وانعدام ثقة بالنفس”.

جسك/جك/ب ق