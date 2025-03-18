ميرتس يرى في مشروعه الاستثماري الضخم سلاحا لمواجهة التهديد الروسي

afp_tickers

6دقائق

دعا المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس الثلاثاء النواب إلى الموافقة على خطّته الاستثمارية الضخمة لمواجهة “الحرب ضدّ أوروبا” التي تشنّها روسيا، معلّلا بذلك الإنفاق الكبير في إعادة التسليح والتحديث.

وفي مستهل جلسة تاريخية في البوندستاغ، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، وصف زعيم المحافظين هذه الخطّة بـ”خطوة كبيرة أولى نحو جماعة أوروبية جديدة للدفاع”.

وتضمّ هذه الجماعة “دولا ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي”، مثل بريطانيا والنروج، بحسب ما كشف ميرتس مطالبا بمنح طلبيات التجهيزات الدفاعية المخصّصة لإعادة تسليح ألمانيا “لصانعين أوروبيين قدر المستطاع”.

ويصوّت النواب الألمان بعيد الظهر على الانعطافة الكبيرة في ضبط الميزانية التي يطرحها عليهم المستشار العتيد الذي فاز معسكره المحافظ بالانتخابات التشريعية في 23 شباط/فبراير.

وقال ميرتس إن “الظروف تتأثّر خصوصا بعدوان بوتين على أوروبا… هي فعلا حرب ضدّ أوروبا وليست فحسب حربا ضدّ وحدة أراضي أوكرانيا”، عارضا الهجمات السيبرانية وعمليات تخريب البنى التحتية المنسوبة إلى روسيا.

وفي تغيّر ملحوظ لألمانيا التي انضوت لعقود تحت المظلّة الدفاعية الأميركية، يطالب فريدريش ميرتس بزيادة استقلالية أوروبا في مجال الدفاع، في حين لم يعد من الممكن استشراف سياسة واشنطن في عهد دونالد ترامب.

– “تجديد إيجابي” –

يشكّل هذا المشروع الاستثماري الضخم حجر الزاوية للحكومة المقبلة التي ينوي ميرتس تشكيلها مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

ولا بدّ من تعديل القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور في ألمانيا لإفساح المجال لإنفاق بهذا القدر في بلد معروف بانضباطه المالي.

وينصّ المشروع على تليين قواعد المديونية الواردة في القانون الأساسي للإنفاق المخصّص للمجال العسكري والولايات.

ويتضمّن صندوقا خاصا بقيمة 500 مليار يورو على 12 سنة لتحديث البنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني من ركود منذ سنتين، سيخصص 100 مليار منها لحماية المناخ، بضغط من حزب الخضر.

ولا شكّ في أن المبالغ المطروحة هائلة وسيكون لها ارتدادات تتخطّى ألمانيا وتقدّر بما بين ألف و1500 مليار يورو ستضخّ في الاقتصاد خلال العقد المقبل.

ويقضي الأمر بـ”إعطاء اتّجاه جديد لتاريخ بلدنا هو بمثابة تجديد إيجابي لألمانيا، تجديد إيجابي لأوروبا”، بحسب ما قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبايل أمام النواب مقرّا بأنها قد تكون “أكبر حزمة إنفاق في تاريخ ألمانيا”.

وأظهرت دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء أن مشروع ميرتس رفع معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى أعلى مستوى في سنتين. وقد تحسّنت التوقّعات المرتبطة بسوق أكبر اقتصاد في ألمانيا بمعدّل الضعف تقريبا من 25,6 نقطة إلى 51,6، وفق نتائج معهد “ZEW”.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو من كبار المدافعين عن نهج تعزيز الدفاع الأوروبي، برلين الثلاثاء حيث سيلتقي مساء المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس وخلفه فريدريش ميرتس.

ومن شأن الخطّة الجديدة أن تتيح أيضا الإفراج عن مساعدة عسكرية عالقة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو.

– احتمال الفشل –

ويسعى فريدريش ميرتس (69 عاما)، الخصم السابق لأنغيلا ميركل في حزبه، إلى دفع البرلمان الحالي إلى اقرار هذه التدابير الجديدة، إذ إن اليمين المتطرف واليسار الراديكالي سيكون لهما أقلّية معطّلة في البرلمان المقبل الذي سيجتمع أعضاؤه في 25 آذار/مارس.

وأعرب ميرتس عن “ثقته” بحصول مشروعه على ثلثي الأصوات اللازمة لإقراره بعد تأييد الخضر له. لكنه لا يتمتّع سوى بأغلبية ضئيلة من 31 صوتا ويثير مخطّطه الانقسام حتّى في أوساط حزبه.

ولفتت الخبيرة أورسولا مونش من أكاديمية العلوم السياسية في توتتسينغ (جنوب) إلى أن احتمال الفشل ما زال واردا.

وبعد البوندستاغ، لا بدّ للمشروع من أن يحظى أيضا بموافقة البوندسرات، الغرفة العليا في البرلمان التي تمثّل الولايات.

وبموازاة هذه المواجهات في البرلمان، تدور مفاوضات بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين بهدف تشكيل “ائتلاف حكومي كبير” يأمل فريدريش ميرتس أن يبصر النور بحلول 21 نيسان/أبريل.

ويتوقّع أن تكون “المفاوضات صعبة” بحسب ميرتس، في حين ستقابل الاستثمارات الطائلة التي تنصّ عليها خطّته بوفورات على كلّ المستويات وإصلاحات واسعة من شأنها أن تزعزع التحالف الكبير المقبل.

الب-بور/م ن/ب ق