ميرتس يستبعد زيادة الضرائب رغم التوتر بشأن الموازنة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد أي زيادة ضريبية على الرغم من عجز الموازنة المتزايد، ودعوات شريكه الاشتراكي الديموقراطي لزيادة الإيرادات الضريبية.

وأعلن الزعيم المحافظ في مقابلة مع قناة ZDF العامة “لدينا عقد ائتلافي واتفقنا على عدم زيادة الضرائب”.

وأكد أن “هذا العقد الائتلافي ساري المفعول”.

وأوضح أنه لا هو ولا زعيم الحزب البافاري الحليف (CSU) ماركوس سودر “كانا ليوقعا عقدا ينص على أعباء ضريبية جديدة”.

ويأتي هذا الموقف بعد أن اقترح وزير المال ونائب المستشار لارس كلينغبيل من الحزب الاشتراكي الديموقراطي العضو في الائتلاف، زيادة الضرائب على الايرادات المرتفعة لسد فجوة الموازنة المقدرة بنحو 30 مليار يورو بحلول عام 2027.

وأضاف ميرتس الذي نفى في الوقت نفسه أي “صدام” داخل الائتلاف، أن “الحزب الاشتراكي الديموقراطي لديه آراء أخرى” بشأن قضية الضرائب “وهي مشروعة تماما كما مواقفنا بشأن قضايا أخرى”.

وذهب ماركوس سودر أبعد من ذلك داعيا إلى خفض الضرائب كون القدرة التنافسية الاقتصادية لألمانيا تتطلب خفض الأعباء.

يريد ميرتس إنعاش الاقتصاد الألماني الذي يشهد تراجعا منذ عام 2023، ولتحقيق ذلك على البلاد “العمل أكثر ولمدة أطول”. وأشار إلى الإجازات المرضية المفرطة وركود الإنتاجية وتكاليف العمالة التي تُعدّ من الأعلى في أوروبا، وتؤثر على القدرة التنافسية للبلاد.

حتى الآن، اتفق الائتلاف في برلين على خفض الضرائب بقيمة تزيد على 45 مليار يورو بين عامي 2025 و2029  لتحفيز الاستثمار التجاري.

جبل/ليل/ب ق

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
