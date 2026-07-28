ميرتس يطالب الاتحاد الأوروبي بخفض الإنفاق وتعزيز التنافسية

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قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير مئات مليارات اليورو، وأن يُظهر “طموحا” أكبر في مجال التنافسية، وذلك مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034.

واقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنفاق بقيمة تريليوني يورو (2,3 تريليون دولار) لتلك الفترة، لكن ألمانيا اعتبرت مع أعضاء آخرين في ما يُعرف داخل الاتحاد الأوروبي بتكتل “الدول المُقتصدة”، أن هذا الرقم مرتفع للغاية.

وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “نحتاج إلى مقترح موازنة يتضمن خفض الإنفاق في كافة المجالات بمجموع يصل إلى مئات المليارات من اليورو”.

وأضاف “إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل زيادات مفرطة في الإنفاق”، في وقت تعمل فيه حكومات الدول الأعضاء على ضبط موازناتها المالية.

واقترحت بروكسل تمويل الإنفاق الجديد من خلال ضريبة على كبرى الشركات، لكن ميرتس وبالرغم من انفتاحه على البحث في إتاحة “موارد جديدة” للاتحاد الأوروبي، قال “لا يمكننا القبول بفرض ضريبة إضافية على الأعمال على المستوى الأوروبي”.

وأشار ميرتس إلى أن جهود التكتل لتعزيز التنافسية لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب.

وقال “أشعر بالقلق من أن الحماسة داخل الاتحاد الأوروبي ومستوى الطموح قد تراجعا بشكل ملحوظ”.

وأضاف ميرتس “يجب أن نبذل المزيد” من الجهد، مشددا على أن إجراءات منح التراخيص للاستثمارات ما زالت تستغرق وقتا “طويلا جدا”.

كما دعا إلى “تقليص شامل للبيروقراطية” على مستوى التكتل.

وأثار الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بتليين آلية تسعير الكربون، وهي خطة كثيرا ما تنتقدها كبرى الشركات الأوروبية، غضب نشطاء بيئيين.

وقال ميرتس الاثنين إن التنافسية وحماية المناخ يجب أن “يسيرا جنبا إلى جنب”.

بور-جسك/هشا/ود