ميرتس يفشل في الحصول على أصوات غالبية النواب في الجولة الاولى

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فشل زعيم المحافظين الألماني فريدريش ميرتس في الفوز بمنصب المستشار في الجولة الأولى من تصويت المشرعين الثلاثاء، في ما يعد انتكاسة غير متوقعة.

كان ميرتس يتوقع الفوز بأغلبية أعضاء البوندستاغ البالغ عددهم 630 عضوا، لكنه حصل على دعم 310 نواب فقط، مقابل 307 أصوات معارضة في الجولة الأولى التي ستتبعها جولتان أخريان.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة سيكون حصوله على الأغلبية البسيطة من المشرعين كافية لانتخابه.

ودعا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد فشل ميرتس في جولة التصويت.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب أليس فيدل للصحافيين إن “على ميرتس التنحي وأن يتم التمهيد لانتخابات عامة” معتبرة نتائج التصويت “يوما جيدا لألمانيا”.

كان يُنظر إلى التصويت على نطاق واسع على أنه إجراء شكلي، بعد أن حصل ميرتس على دعم تحالف الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي ينتمي إليه والحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط، ويمثلهما معا 328 نائبا.

امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، مع وجود ورقة تصويت غير صالحة، بينما غاب تسعة آخرون.

جسك/ص ك-غد