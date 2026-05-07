ميرسك تبقي على توقعاتها رغم الغموض المحيط بمضيق هرمز

أبقت شركة الشحن البحري الدنماركية العملاقة ميرسك الخميس على توقعاتها لعام 2026 رغم حرب الشرق الأوسط وحالة الغموض المرتبطة بها.

وقالت ميرسك في بيان مع انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول من العام إن “النزاع في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 شباط/فبراير 2026، زاد عدم اليقين”.

وأشارت إلى أن “حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة”، وأن “النزاع أثر على المعنويات” ما أضعف ثقة المستهلكين.

ورغم ذلك ارتفع الطلب العالمي على شحن الحاويات بنسبة تتراوح بين 3 و5% على أساس سنوي في الربع الأول.

وبلغ صافي أرباح ميرسك بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 100 مليون دولار، أي أقل بـ 12 مرة من الفترة نفسها العام الماضي عندما تعززت عوائدها بسبب الطلب على النقل البحري.

وبلغ إجمالي الإيرادات 12,97 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.6%.

وأشارت ميرسك في تقريرها الفصلي إلى انخفاض أسعار الشحن خلال الربع الأول، إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في حجم الشحنات بنسبة 9.3%.

وقال الرئيس التنفيذي فينسنت كليرك “شهدنا طلبا قويا في معظم المناطق خلال هذا الربع، ما دعم نموا ملحوظا في حجم الشحنات في قطاعات أعمالنا الثلاثة”.

وفي قطاع النقل “البحري تحديدا، لا تزال تقلبات السوق مرتفعة، ويستمر فائض العرض في الضغط على الأسعار”.

