ميرسك تتوقع زيادة أرباحها بملياري دولار بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر

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توقعت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك الخميس أن تكون أرباحها الأساسية في 2024 أعلى بمقدار ملياري دولار مقارنة بتوقعاتها السابقة مع ارتفاع أسعار الشحن وسط الأزمة في البحر الأحمر.

دفعت أشهر من هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران بعض شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها حول جنوب إفريقيا لتجنب عبور البحر الأحمر الذي تمر فيه عادة حوالى 12 بالمئة من التجارة العالمية.

وقالت ميرسك في بيان إنها تعمل على تحديث إرشاداتها للعام 2024 بأكمله “بسبب استمرار تعطيل سلسلة التوريد الناجم عن الوضع في البحر الأحمر، والمتوقع الآن أن يستمر حتى نهاية 2024 على الأقل، إلى جانب الطلب القوي على سوق الحاويات”.

وقالت الشركة الدنماركية إنها تتوقع الآن أن يصل ربحها التشغيلي (العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك) إلى ما بين 9 و11 مليار دولار للعام بأكمله.

في حزيران/يونيو رفعت شركة الشحن العملاقة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بمقدار 3 مليارات دولار، إلى ما بين 7 و9 مليارات دولار.

وأضافت الشركة “تظل ظروف التجارة عرضة لتقلبات أعلى من المعتاد نظرا الى عدم القدرة على التكهن بوضع البحر الأحمر وعدم الوضوح في ما يتعلق بالعرض والطلب”.

وقالت شركة ميرسك المقرر أن تعلن عن عائدات الفصل الثاني في 7 آب/أغسطس، إنها، استنادا الى أرقام أولية، ستسجل إيرادات بقيمة 12,8 مليار دولار، وأرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 2,1 مليار دولار للفصل الثاني.

ويطلق المتمردون اليمنيون مسيّرات وصواريخ على سفن في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويقولون إنهم ينفذون هذه الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

في تموز/يوليو تبنى المتمردون الحوثيون هجوما بمسيرة مفخخة أوقع قتيلا في تل أبيب، ردت عليه إسرائيل بضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني أودت بتسعة أشخاص وأدت إلى اندلاع حريق هائل.

جلل/غد/ب ق