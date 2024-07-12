ميزانية المصرف المركزي الإماراتي تبلغ أعلى مستوى في تاريخها

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لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم في نهاية نيسان/أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” تقرير المصرف الذي أظهر أن ميزانية البنك المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25% لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم الشهر نفسه من عام 2023، بزيادة تعادل 158.2 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 2.4% أو ما يعادل 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في آذار/مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6% أو ما يوازي 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

أم/نور