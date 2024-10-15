ميقاتي: أمريكا أكدت للبنان أن إسرائيل ستخفف حدة ضرباتها لبيروت

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بيروت (رويترز) – قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوم الثلاثاء إن مسؤولين أمريكيين أكدوا لبلاده أن إسرائيل ستخفف حدة ضرباتها على بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأضاف في بيان مكتوب وزعه مكتبه “في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأمريكية الأسبوع الفائت أخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت”.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الضمانات، لكنه قال “الأمريكيون جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار”.

لم تضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية منذ أواخر الأسبوع الماضي بعد أن كانت تستهدفها بشكل شبه يومي لأسابيع في هجمات دمرت مباني وأودت بحياة العشرات. واستهدفت عددا من كبار قادة حزب الله وقيادييه في المنطقة، وبينهم أمين عام الجماعة حسن نصر الله الذي قتل في ضربة كبرى في 27 سبتمبر أيلول.

وقال ميقاتي إن الجهود الدولية لا تزال جارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يضع حدا للأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

تدور الأعمال القتالية على امتداد حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي أعقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وصعدت إسرائيل بشدة حملة القصف على لبنان في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك معاقل حزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الشرقي. كما تعرضت مناطق أخرى من لبنان للقصف.