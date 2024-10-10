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ميقاتي: الاتصالات الدبلوماسية تكثفت لوقف إطلاق النار في لبنان

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دبي (رويترز) – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان على منصة إكس يوم الخميس إن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بهدف السعي مجددا إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف “العدوان الإسرائيلي” على لبنان.

وأضاف “هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة لكي يصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية