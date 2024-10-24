ميقاتي: لبنان بحاجة للدعم من أجل توسيع الجيش وإعادة البناء

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باريس (رويترز) – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مؤتمر تستضيفه باريس إن الدعم الدولي ضروري لتعزيز وتوسيع الجيش اللبناني وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد، وذلك في ظل الهجوم الإسرائيلي على جماعة حزب الله.

وذكر ميقاتي أن الحكومة اللبنانية قررت تجنيد مزيد من القوات ويمكن أن تنشر ثمانية آلاف جندي في إطار خطة لتنفيذ وقف لإطلاق النار وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى نشر الجيش في جنوب البلاد.