ميقاتي يرى إمكانية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

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الأمم المتحدة/بيروت/القدس (رويترز) – عبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في التوصل قريبا إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء القتال الدائر بين إسرائيل وجماعة حزب الله والذي هز البلاد وأثار مخاوف من غزو بري.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الحلفاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان، كما عبرت عن دعمها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد مناقشات مكثفة في الأمم المتحدة يوم الأربعاء.

ورحب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالدعوة لوقف إطلاق النار قائلا إن مفتاح تنفيذ هذه الدعوة هو مدى التزام إسرائيل، التي تنقل قوات إلى مناطق محاذية للبنان، بتطبيق القرارات الدولية.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا، قال ميقاتي لرويترز “نعم نأمل ذلك”.

وتضم حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي وزراء من اختيار حزب الله، الذي يعتبر على نطاق واسع القوة السياسية الأكثر نفوذا في البلاد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن وقف إطلاق النار سيسري على “الخط الأزرق” بين إسرائيل ولبنان، بما يشير إلى الحدود بينهما، وسيسمح للطرفين بالتفاوض للتوصل لحل دبلوماسي.

ورحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت يوم الخميس بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة الفرصة لنجاح المساعي الدبلوماسية.