ميقاتي يقول إنه يرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني

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دبي (رويترز) – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي يوم الجمعة إنه يرفض تدخل إيران في الشأن اللبناني.

جاء ذلك بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده مستعدة للتفاوض مع فرنسا حول قرار الأمم المتحدة 1701.

والقرار الذي تم تبنيه في 2006 يدعو إلى أن تكون المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خالية من الأسلحة والقوات إلا إذا كانت تابعة للدولة اللبنانية.

وقال ميقاتي إن هذا الموقف “يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان”.