ميقاتي يقول إن وقف “العدوان” الإسرائيلي على لبنان يشكل “مدخلا للحلّ”

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الاثنين خلال استقباله وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو، إن وقف “العدوان” الإسرائيلي على البلاد يشكل “مدخلا للحل”، مؤكدا استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 الذي أنهى حربا بين حزب الله واسرائيل عام 2006.

وخلال استقباله بارو، وهو أول دبلوماسي يزور لبنان منذ تصعيد إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في البلاد، قال ميقاتي وفق بيان عن مكتبه “مدخل الحل هو في وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والعودة الى النداء الذي أطلقته الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف اطلاق النار”.

وتابع “الأولوية هي لتطبيق القرار الدولي 1701” الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب العام 2006 وعزز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان. وبموجبه، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود على الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري “غير شرعي” عليها.

واعتبر الوزير الفرنسي من جهته على منصة “إكس” أن “ثمة حلول دبلوماسية” في لبنان، مضيفا أن من بينها “”وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701”.

وشدد بعد لقائه ميقاتي على أن “فرنسا لا تزال إلى جانب لبنان”.

ودعت كلّ من باريس وواشنطن وحلفائها بما في ذلك دول عربية عدة الأربعاء إلى “وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما” بين حزب واسرائيل من أجل “إفساح المجال أمام المفاوضات”.

لكن اسرائيل تجاهلت المبادرة، وصعدت من وتيرة غاراتها على لبنان وصولا لاغتيالها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة في غارات غير مسبوقة على ضاحية بيروت الجنوبية.

عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قال ميقاتي للصحافيين الإثنين “نحن كلبنان مستعدون لتطبيق القرار 1701”.

وتابع “فور وقف إطلاق النار، لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني”، على أن “يقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب”.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي مساء الأحد إلى بيروت التي استهدفتها غارة اسرائيلية للمرة الأولى منذ 2006، أدّت إلى مقتل ثلاثة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتركّزت الغارات الاسرائيلية حتى الآن بشكل رئيسي على جنوب لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشملت لقاءات بارو في لبنان حتى الآن ميقاتي وبري، حليف حزب الله، إضافة الى البطريرك الماروني بشارة الراعي وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وبعد استقباله بارو، اعتبر بري أن “اسرائيل هي المسؤولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان”، كما ورد في بيان صادر عن مكتبه.

وأكّد بري على موقف “لبنان الإيجابي الذي أعلنه رئيس الحكومة في نيويورك حيال النداء الرئاسي لوقف النار في أعقاب القمه الرئاسية الفرنسية الأميركية”.

وقدّم بارو الأحد مساعدات طارئة الى لبنان، تجاوزت زنتها 11 طنا، ومن شأنها “تعزيز المخزون الطبي لمعالجة حالات الطوارئ”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تعد بلاده داعما تقليديا للبنان، أعرب عن رفضه لأن يتحول لبنان إلى “غزة جديدة”، متحدثا عن “عدد صادم” من الضحايا المدنيين.

وقتل أكثر من ألف شخص في لبنان وفق السلطات منذ أن ارتفع مستوى التصعيد بين حزب الله ولبنان منتصف أيلول/سبتمبر.

سف/لو/لار/نور