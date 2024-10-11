مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ميقاتي يندد بالهجوم الإسرائيلي على اليونيفيل في لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما قال إنه هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب البلاد يوم الجمعة ووصفه بأنه جريمة.

وذكر أيضا أنه ناقش الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال مصدر من الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة بالقاعدة الرئيسية لليونيفيل في الناقورة بجنوب لبنان يوم الجمعة مما أسفر عن إصابة فردين.

وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية اخترقت أيضا محيط موقع آخر لليونيفيل والذي أطلقت النار عليه يوم الخميس.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
71 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية