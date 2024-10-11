ميقاتي يندد بالهجوم الإسرائيلي على اليونيفيل في لبنان

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دبي (رويترز) – ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما قال إنه هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب البلاد يوم الجمعة ووصفه بأنه جريمة.

وذكر أيضا أنه ناقش الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال مصدر من الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة بالقاعدة الرئيسية لليونيفيل في الناقورة بجنوب لبنان يوم الجمعة مما أسفر عن إصابة فردين.

وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية اخترقت أيضا محيط موقع آخر لليونيفيل والذي أطلقت النار عليه يوم الخميس.