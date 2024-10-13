ميلوني تخبر نتنياهو بأن هجمات إسرائيل على قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبولة

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روما (رويترز) – قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الأحد إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان غير مقبولة.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان “أكدت رئيسة الوزراء ميلوني مجددا عدم قبول تعرض قوات اليونيفيل لهجوم من جانب الجيش الإسرائيلي”.

إيطاليا من كبار الدول المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأضاف المكتب أن ميلوني دعت في مكالمة هاتفية مع نتنياهو إلى “التنفيذ الكامل” لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشأن لبنان، وشددت على ضرورة تهدئة الصراع في المنطقة.