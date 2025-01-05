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ميلوني تزور ترامب في مارالاغو

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قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة غير معلنة مسبقا الى الولايات المتحدة، التقت خلالها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا، بحسب ما أفاد مكتبها الأحد.

ووزّع مكتب رئيسة الحكومة اليمينية المتطرفة صورا تظهر ميلوني وترامب عند مدخل مقر إقامة الثري الجمهوري، وهما يتحادثان في غرفة استقبال والى جانبهما شجرة مزيّنة لعيد الميلاد.

لكن المكتب لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، ولم يتجاوب مع طلبات متكررة لتأكيد حصول الزيارة التي قالت وسائل إعلام أميركية إنها جرت السبت وتخللها حضور عرض لفيلم وتناول العشاء.

وتصدّرت صور ميلوني وترامب الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة الأحد.

وميلوني هي ضمن عدد قليل من الزعماء الذين زاروا ترامب قبل عودته الى البيت الأبيض وتنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، مثل نظيريها الكندي جاستن ترودو والمجري فيكتور أوربان.

وأتى لقاء ترامب بميلوني، زعيمة حزب “فراتيلي ديتاليا” اليميني المتطرف، قبل زيارة لأربعة أيام يقوم بها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الى روما، يلتقي خلالها رئيسة الحكومة الإيطالية والبابا فرنسيس.

امس/كام/دص

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