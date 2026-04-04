ميلوني في الإمارات المحطة الأخيرة من جولتها الخليجية

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الإمارات العربية المتحدة السبت، في المحطة الثالثة والأخيرة من جولتها الخليجية في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مكتب ميلوني في بيان “ركز الاجتماع على آفاق الصراع والشروط اللازمة لوقف إطلاق النار، بدءاً بضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية قد بحثت في الدوحة السبت أزمة الطاقة التي تسبّبت بها الحرب في الشرق الأوسط مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب ما أفاد مكتبها.

وجاء في بيان للمكتب ان الجانبين “ناقشا قضايا الطاقة… والتدابير الممكنة للتخفيف من الصدمات التي تعرّض لها” هذا القطاع.

وتراقب إيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، بقلق متزايد الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز عالميا منذ إغلاق طهران مضيق هرمز عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير.

وأكدت ميلوني أنّ بلادها مستعدة لـ”المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية للطاقة في قطر، التي تعدّ أساسية لأمن الطاقة على الصعيد العالمي”.

وأفاد الديوان الأميري بأنّ الطرفين شددا “على ضرورة العمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار السياسي والمسار الدبلوماسي بوصفه الطريق الأمثل لاحتواء الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الطاقة وسلاسل الإمداد، وصون أمن الطاقة في المنطقة”.

ووصلت ميلوني إلى الدوحة السبت غداة زيارتها السعودية حيث التقت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن زيارتها إلى دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية يوميا ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وقال مصدر حكومي إيطالي لفرانس برس الجمعة إنّ الجولة هدفها “إعادة تأكيد دعم إيطاليا في مواجهة الهجمات الإيرانية” وتعزيز “الأمن الوطني للطاقة”، مشيرا إلى أنّ المنطقة تشكّل “مصدرا أساسيا للنفط والغاز بالنسبة لإيطاليا”.

وميلوني هي أول مسؤولة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تزور الخليج منذ اندلاع الحرب.

