مينسك تفرج عن عشرات المعارضين بعد محادثات مع واشنطن

6دقائق

أفرجت بيلاروس السبت عن الناشط أليس بيالياتسكي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2022 وعن المعارضة ماريا كوليسنيكوفا، وفق ما أفادت منظمة فياسنا غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك بعد محادثات بين مينسك وواشنطن.

والمعارضان البارزان المعتقلان منذ أكثر من أربعة أعوام في هذا البلد بشرق أوروبا المتحالف مع روسيا، هما ضمن مجموعة من 123 شخصا أعلنت مينسك الإفراج عنهم.

وعفا الرئيس الكسندر لوكاشنكو عن “123 مواطنا من بلدان مختلفة” بعد محادثات مع الولايات المتحدة، وفق ما أفاد عبر تلغرام حساب بول بيرغوفو المرتبط بالرئاسة. لكنه لم يذكر أسماء المفرج عنهم.

وأوضح الحساب أن عملية الإفراج تندرج في إطار “اتفاقات تم التوصل اليها” مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تشمل خصوصا أن ترفع واشنطن عقوبات اقتصادية كانت فرضتها على مينسك، الأمر الذي أعلن في وقت سابق السبت.

وأفادت واشنطن بأن أحد المفرج عنهم مواطن أميركي، لافتة إلى “مرحلة مهمة” في العلاقات بين البلدين.

وقال مسؤول أميركي لم يشأ كشف هويته في بيان تسلمته وكالة فرانس برس إن “الولايات المتحدة مستعدة لإجراء حوار إضافي مع بيلاروس تعزيزا للمصالح الأميركية، وستواصل جهودها الدبلوماسية بهدف الإفراج عمن تبقى من السجناء السياسيين في بيلاروس”.

ودعا مينسك أيضا إلى حل خلافاتها مع ليتوانيا، حليفة الولايات المتحدة والعضو في حلف شمال الأطلسي.

وبين المفرج عنهم أيضا ناشطون آخرون وصحافيون، إضافة الى فيكتور باباريكو، وهو مصرفي سابق صار معارضا، وحاول قبل اعتقاله الترشح للانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس 2020 في مواجهة لوكاشنكو.

وبات باباريكو وماريا كوليسنيكوفا التي كانت مساعِدته، حاليا في اوكرانيا التي نُقِلا إليها بحافلة.

وقالت ماريا كوليسنيكوفا في مقطع فيديو بثه برنامج “أريد أن أعيش” الحكومي الأوكراني “أفكر في الأشخاص الذين لم ينلوا حريتهم بعد، وأنتظر اللحظة التي نستطيع فيها جميعا أن نتعانق”.

واضافت بابتسامة عريضة أنها تشعر “بسعادة غامرة” وتتأمل “جمال” أول “غروب شمس (لها) كإنسانة حرة”.

كذلك كانت للمعارِضة محادثة هاتفية مقتضبة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما أفاد مستشاره دميترو ليتفين.

واوضحت منظمة فياسنا أن 114 من المفرج عنهم نقلوا الى أوكرانيا، بحسب كييف، فيما وصل الآخرون الى فيلنيوس في ليتوانيا.

– جائزة نوبل –

أسس اليس بيالياتسكي (63 عاما) العام 1996 مجموعة “فياسنا” (الربيع) للدفاع عن حقوق الانسان والتي شكلت مصدرا أساسيا للمعلومات عن عمليات القمع في بيلاروس.

وشاركت ماريا كوليسنيكوفا (43 عاما)، وهي موسيقية أساسا، في قيادة التظاهرات الحاشدة احتجاجا على إعادة انتخاب لوكاشنكو في 2020.

واعتقل الإثنان خلال القمع العنيف لهذا الحراك الاحتجاجي وصدرت بحقهما أحكام مشددة بالسجن.

في ايلول/سبتمبر 2020، قامت أجهزة الامن البيلاروسية بخطف كوليسنيكوفا واقتادتها الى الحدود الأوكرانية لطردها من بيلاروس.

لكنها تمكنت من تمزيق جواز سفرها، ما جعل ترحيلها مستحيلا من الناحية القانونية وحولها رمزا للحركة المناهضة للوكاشنكو.

وخلال اعتقاله، منح بيالياتسكي جائزة نوبل للسلام في 2022 وتقاسمها مع منظمة ميموريال الروسية غير الحكومية ومركز الحريات المدنية في أوكرانيا.

وقال بيالياتسكي، في حديث لوسيلة الإعلام البيلاروسية المعارضة “بيلسات” بعد إطلاق سراحه “جائزة نوبل كانت بمثابة تقدير لجهودنا وتطلعاتنا التي لم تتحقق بعد، وبالتالي تستمر المعركة”.

وفي أوسلو، أعربت لجنة نوبل النروجية عن ارتياحها للإفراج عن بيالياتسكي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الآخرين في بيلاروس، والبالغ عددهم 1203، وفقا لمنظمة فياسنا.

– محادثات مع واشنطن –

يأتي الإفراج عن المعارضين بعدما أعلن الموفد الاميركي جون كول الذي يزور بيلاروس، رفع العقوبات الاميركية عن مكون البوتاسيوم المستخدم في صناعة الاسمدة والذي تنتجه بيلاروس بكميات كبيرة.

وفي الأشهر الاخيرة، شجع دونالد ترامب بيلاروس على الإفراج عن مئات السجناء السياسيين لديها، وعمد الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي يحتكر الحكم منذ أكثر من ثلاثين عاما، الى العفو عن عشرات الأشخاص.

وفي المقابل، رفعت واشنطن جزئيا عقوباتها عن شركة الملاحة الجوية البيلاروسية بيلافيا، وسمحت لها بشراء قطع غيار لأسطولها الذي يضم طائرات بوينغ.

واكد الموفد الاميركي كول السبت أن التقارب بين لوكاشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يكون مفيدا للوساطة الاميركية القائمة في محاولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وسحق لوكاشنكو (71 عاما) العديد من الحركات المناهضة له، وأكبرها عامي 2020 و2021. لكن هذا الوضع أضعفه ودفعه الى طلب مساعدة بوتين.

