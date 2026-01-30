The Swiss voice in the world since 1935
مُسيرات تستهدف الأبيض المحاصرة في ولاية كردفان السودانية (شهود ومصدر عسكري)

تم نشر هذا المحتوى على
استهدفت طائرات مُسيّرة الجمعة مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ نحو عام، وفق ما صرح مصدر عسكري وشهود عيان لوكالة فرانس برس. 

واستهدفت الغارات التي بدأت فجرا واستمرت أكثر من ساعتين، قاعدة عسكرية ومقر الشرطة والبرلمان الإقليمي ومكاتب شركة الاتصالات سوداني والمنطقة المحيطة بالملعب البلدي، وفق الشهود العيان. 

وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس أن الدفاعات الجوية للجيش اعترضت 20 طائرة مُسيّرة.

لا تزال مدينة الأبيض الواقعة على بُعد حوالى 350 كيلومترا جنوب غرب الخرطوم، تحت سيطرة الجيش في الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع منذ نيسان/ابريل 2023.

وتقع المدينة على طريق استراتيجي يربط دارفور في الغرب بالخرطوم، وتضم منشآت عسكرية مهمة.

حوصرت الأبيض في بداية الصراع مدة عامين تقريبا قبل أن يتمكن الجيش من فك الحصار في شباط/فبراير الماضي.

لكن منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور بغرب البلاد، اشتدت الهجمات في كردفان.

ونزح أكثر من 88 ألف شخص من هذه المنطقة منذ تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الأمم المتحدة.

وقد أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 11 مليون شخص، وتسببت في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

