مُنتِجا “سبايدرمان” و”هاري بوتر” بشرفان على فيلم “جيمس بوند” المقبل

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أعلنت شركة “أمازون” التي أصبحت أخيرا تتمتع بالحرية في استثمار سلسلة أفلام “جيمس بوند” الثلاثاء أن منتجَين سبق أن شاركا في إنتاج فيلمَي “سبايدرمان” و”هاري بوتر” سيتوليان الإشراف على الجزء المقبل من مغامرات العميل 007.

وسيكون للثنائي المكوّن من إيمي باسكال وديفيد هيمان تأثير كبير في اختيار مخرج الفيلم المقبل والممثل الذي سيحل محل دانيال كريغ في دور الجاسوس البريطاني.

وأوضح رئيس قسم الأفلام في استوديوهات “أمازون إم جي إم” كورتيناي فالنتي أن مسؤولية المنتجَين ستكون “توفير قصة للجمهور العالمي تحترم الإرث المثالي لهذه الشخصية المحبوبة”.

وكانت إيمي باسكال مسؤولة سابقة في شركة “سوني بيكتشرز”، أحد أبرز استوديوهات هوليوود، وعُرفت خصوصا بعملها في عدد من أفلام سلسلة “سبايدرمان”، ولا سيما تلك التي جسّد فيها توم هولاند شخصية الرجل العنكبوت.

ولباسكال أيضا خبرة في عالم جيمس بوند، إذ خلال عملها في “سوني بيكتشرز”، أنتجت الشركة أفلام “كازينو رويال” Casino Royale، و”كوانتوم أوف سولايس” Quantum of Solace، و”سكايفال” Skyfall.

أما هيمان فهو منتج بريطاني أشرف على الأفلام الثمانية ضمن سلسلة أفلام “هاري بوتر” المقتبسة من روايات الفتى الساحر. كذلك شارك في إنتاج “باربي” وأفلام “بادينغتون”.

ويُتوقع أن يثير هذا الإعلان تكهنات في شأن هوية الممثل الذي سيؤدي دور جيمس بوند في الفيلم المقبل. وتتداول الصحافة المتخصصة حاليا أسماء آرون تايلور جونسون وهنري كافيل وثيو جيمس لتجسيد شخصية الجاسوس الأكثر شهرة في تاريخ السينما.

وكان أحدث فيلم افلام السلسلة “نو تايم تو داي” No Time To Die حقق إيرادات بلغت 775 مليون دولار بعد إطلاقه عام 2021.

وفي العام التالي، استحوذت “أمازون” على الاستوديو الهوليوودي الشهير “إم جي إم” في صفقة شملت حقوق أفلام “جيمس بوند” القديمة.

لكن شركة التوزيع العملاقة اصطدمت طويلا بالمنتجَين السابقين للسلسلة باربرا بروكلي ومايكل ويلسون اللذين احتفظا بالمسؤولية الإبداعية. وبعد نزاع محتدم استمر ثلاث سنوات، توصلت “أمازون” أخيرا إلى اتفاق مع المنتجَين دخل حيّز التنفيذ الاثنين.

وكان الامتياز في أيدي عائلة بروكلي منذ فيلم “دكتور نو” عام 1962، وكانت ترفض استغلال الشخصية التي ابتكرها الروائي إيان فليمنغ في إنتاج منتجات مشتقة ورخص قد تؤدي إلى إضعاف هويته.

ومع هذه الصفقة، يتوقع قطاع السينما والمعجبون أن تستغل “أمازون” الامتياز بطريقة أقل حصرية.

وذكّر باسكال وهيمان في بيان مشترك بأن “جيمس بوند هو أحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ السينما”.

وشددا على أنهما “يتشرفان بالسير على خطى باربرا بروكلي ومايكل ويلسون”، و”فخوران ومتحمسان للحفاظ على روح بوند حية”.

أمز/ب ح/جك