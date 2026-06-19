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نائب: إيران أبلغت حزب الله بأن المحادثات مع أمريكا مرهونة بوقف شامل لإطلاق النار

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بيروت 19 يونيو حزيران (رويترز) – قال حسن فضل الله السياسي في حزب الله لرويترز إن إيران أبلغت الجماعة بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار.

ودعا النائب البرلماني فضل الله الحكومة اللبنانية إلى رفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدا أن واشنطن تتحمل مسؤولية ضمان وقف إسرائيل لهجماتها وتنفيذ بنود الاتفاق.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية