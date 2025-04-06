نائبتان بريطانيتان احتجزتهما إسرائيل تعودان إلى لندن

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(رويترز) – قالت نائبتان بالبرلمان البريطاني كانتا قد مُنعتا من دخول إسرائيل إنهما عادتا إلى لندن بعد محاولتهما زيارة الضفة الغربية في رحلة لتقصي الحقائق.

كانت ابتسام محمد ويوان يانج المنتميتان لحزب العمال البريطاني الحاكم مسافرتين ضمن وفد برلماني قبل إيقافهما عند الحدود بسبب ما قالت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا عن تخطيطهما لأنشطة معادية لإسرائيل.

ومنع زيارتهما أحدث حلقة في سلسلة محاولات إسرائيل لتقييد دخول المشرعين والشخصيات الأجنبية التي تنتقد سياساتها.

وقالت النائبتان في بيان مشترك “نشعر بالدهشة من الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية برفض دخول نائبتين بالبرلمان البريطاني في رحلتنا لزيارة الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافتا “من الضروري أن يتمكن البرلمانيون من الاطلاع المباشر على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن إن وزارة الداخلية من واجبها منع دخول الأشخاص الذين يخططون لإلحاق الضرر بالدولة.

وأضافت أن النائبتين “اتهمتا إسرائيل بمزاعم كاذبة، وشاركتا بنشاط في الترويج لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، ودعمتا حملات تهدف إلى مقاطعة دولة إسرائيل”.

وقالت محمد ويانج في بيانهما يوم الأحد إنهما تحدثتا في البرلمان البريطاني عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الدولي.

وقالتا “يجب أن يشعر البرلمانيون بحرية التحدث بصدق في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف”.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، سألت محمد الحكومة البريطانية عما إذا كانت ستراجع علاقتها مع إسرائيل في ضوء “الفظائع التي تحدث في غزة والضفة الغربية ولبنان”.

وقالت يانج أمام البرلمان إن من المهم أن تمضي بريطانيا قدما في فرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن احتجاز النائبتين ليست معاملة تليق ببرلمانيين على الإطلاق.

وسبق أن منعت إسرائيل أعضاء من البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي من الدخول.

وفي أكتوبر تشرين الأول، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من دخول البلاد لعدم إدانته “بشكل قاطع” الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل.