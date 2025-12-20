نائب أميركي يتهم فرنسا بمنع إيرباص من كشف معلومات عن أنشطتها في الصين

اتهم نائب جمهوري في الكونغرس الأميركي الحكومة الفرنسية بتعطيل التحقيق في أنشطة شركة إيرباص في الصين التي قد تفيد الجيش الصيني.

في الولايات المتحدة، تم تكليف لجنة داخل مجلس النواب منذ عام 2023 بالتحقيق في شأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ومواجهة الأنشطة التي يعتقد أنها قد تمثل “تهديدا”، لا سيما من النواحي الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.

وبعث رئيس اللجنة الجمهوري جون مولينار رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث الجمعة.

وقال في رسالته إن “الحكومة الفرنسية تمنع فعليا اللجنة من الحصول على معلومات أساسية حول أنشطة شركة إيرباص في الصين”.

وأضاف “تضطلع شركة إيرباص بدور مهم في المجمع الصناعي العسكري الأميركي”.

وتابع أن واشنطن “ينبغي أن تضع سياسات تهدف إلى ضمان عدم مساهمة مقاوليها الرئيسيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعزيز” القدرات العسكرية الصينية.

وأوضح جون مولينار أن اللجنة راسلت شركة إيرباص في 14 آب/أغسطس لمعرفة المزيد عن علاقاتها بالشركات الصينية.

وتابع في رسالته إلى الوزير أن شركة تصنيع الطائرات الأوروبية “بدت مستعدة للتعاون مع تحقيق اللجنة، ولكن لسوء الحظ، تسيطر الحكومة الفرنسية على ما يمكن الكشف عنه للحكومات الأجنبية”.

وأكد أن باريس “منعت شركة إيرباص صراحة من الإجابة على أسئلة” حول أنشطتها في الصين.

في ردها على استفسارات لوكالة فرانس برس السبت، أشارت شركة إيرباص إلى أنها تجري مناقشات “منذ عدة أشهر” مع اللجنة البرلمانية الأميركية “من أجل شرح الطبيعة العالمية لصناعتنا، ولتأكيد امتثالنا الصارم لجميع اللوائح الأوروبية والأميركية السارية”.

ولم ترد السلطات الفرنسية على استفسارات وكالة فرانس برس.

