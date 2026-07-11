نائب أميركي يقول إنه “احتُجز” على يد مستوطنين في الضفة الغربية

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قال النائب الديموقراطي الأميركي البارز رو خانا السبت إنه “احتُجز” برفقة أميركيين آخرين على يد مستوطنين إسرائيليين مسلّحين، أثناء زيارة للضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي كان متواطئا في الحادثة.

وقال خانا في منشور على منصة إكس “احتجزني مستوطنون إسرائيليون، كانوا يلوحون ببنادق إم-4 أميركية الصنع، أنا وأميركيين آخرين خلال رحلتي إلى فلسطين”.

وأضاف أنه عند وصول عناصر الجيش الإسرائيلي إلى الموقع، “انحازوا إلى المستوطنين وأبقونا رهن الاحتجاز. لقد ارتكبوا خطأ فادحا”.

تُظهر لقطات، مدعومة بشهادات، قدمها خانا وفريقه لصحيفة “نيويورك تايمز”، مجموعة من المسلحين يقطعون الطريق خارج قرية صغيرة في جنوب الضفة الغربية، ويكيلون لهم الشتائم باللغتين العبرية والعربية.

وقال النائب الأميركي للصحيفة إنه عندما وصل الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادثة، تحدث الجنود إلى المستوطنين وقاموا بعد ذلك بإغلاق الطريق بأنفسهم عندما غادر المستوطنون.

وأضاف رو خانا أنه سُمح له بالمرور بعد إجراء اتصالات بالسفارة الأميركية والشرطة الإسرائيلية.

لم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

الولايات المتحدة هي أبرز حلفاء إسرائيل، إلا أن بعض أعضاء الكونغرس ولا سيما من الديموقراطيين، وجهوا انتقادات حادة للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ولطريقة التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بشكل عام.

اوب-سست/ح س/ود