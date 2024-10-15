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نائب أمين عام حزب الله: الجماعة تهدف إلى “إيلام العدو الإسرائيلي”

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بيروت (رويترز) – قال نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم يوم الثلاثاء إن الجماعة قررت “معادلة جديدة اسمها معادلة إيلام العدو”، في إشارة إلى إسرائيل، وأضاف أن الحل في وقف إطلاق النار.

وبدأت إسرائيل هجوما كبيرا على حزب الله المدعوم من إيران في 23 سبتمبر أيلول لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى ديارهم التي أُجبروا على إخلائها تحت وطأة إطلاق صواريخ من لبنان عبر الحدود على مدار عام.

وقال قاسم في كلمة تلفزيونية “أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار، لا نتحدث من موقع ضعف.. إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون”.

وأضاف أنه سيكون بمقدور السكان في شمال إسرائيل العودة إلى ديارهم بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار من خلال اتفاق غير مباشر.

لكنه هدد بتشريد المزيد من الإسرائيليين إذا استمرت الحرب، قائلا إنه “مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات غير المأهولة ومئات الآلاف بل أكثر من مليونين سيكونون في دائرة الخطر في أي وقت في أي ساعة في أي يوم، لا تصدقوا أقوال مسؤوليكم عن قدراتنا انظروا بأعينكم إلى قتلى جيشكم وجرحاه”.

وتابع أنه بما أن إسرائيل استهدفت كل لبنان “فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي”.

وقال “سنركز على استهداف الجيش الإسرائيلي ومراكز تواجده وثكناته”.

وتقول الحكومة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 2309 أشخاص في لبنان على مدار عام، لا سيما في الأسابيع القليلة الماضية. ونزح أكثر من 1.2 مليون لبناني.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية