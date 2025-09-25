نائب الرئيس: إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي

موسكو (رويترز) – قال نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي يوم الخميس إن طهران ستواصل برنامجها النووي، الذي قال إنه متاح للتدقيق الدولي.

وقال إسلامي الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عبر مترجم “مسار إيران وبرنامجها النووي يتسمان بشفافية تامة ولن نحيد عنه. تعلمون أن إيران تشهد أكثر عمليات التفتيش صرامة”.

وكان إسلامي يلقي كلمة خلال منتدى للطاقة النووية في موسكو.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران وتدعم حقها في الطاقة النووية السلمية. ونددت موسكو بالهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من العام.

وتتهم حكومات غربية إيران بالسعي لتطوير قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

