نائب الرئيس الأميركي يزور أرمينيا وأذربيجان من أجل “تعزيز” السلام

afp_tickers

6دقائق

يزور نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أرمينيا الإثنين قبل أن ينتقل الثلاثاء الى أذربيجان، مع سعي واشنطن الى تعزيز اتفاق السلام الذي وقع برعايتها بين البلدين في جنوب القوقاز، والدفع قدما بمشروعها لتطوير البنى التحتية في المنطقة.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي كبير الى أرمينيا، الدولة القريبة تقليديا من روسيا، علما بأن تأثير موسكو في المنطقة تراجع منذ غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

والتقى نائب الرئيس الأميركي الإثنين في يريفان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وينتقل الى باكو الثلاثاء.

وقعت أرمينيا وأذربيجان في آب/اغسطس الفائت اتفاقا في واشنطن رعاه الرئيس دونالد ترامب لإنهاء نزاع على الأراضي بينهما عمره عقود.

ويتصل هذا النزاع خصوصا بمنطقة قره باغ الجبلية التي كانت سببا لحربين: الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والثانية في 2020. وتمكنت أذربيجان في نهاية المطاف من السيطرة عليها إثر هجوم مفاجىء في 2023.

وقال فانس في مؤتمر صحافي إلى جانب باشينيان “نحن لا نصنع السلام لأرمينيا فحسب، بل نحدث أيضا ازدهارا حقيقيا لأرمينيا والولايات المتحدة معا”.

وأعلن عن بيع تكنولوجيا طائرات مسيّرة أميركية إلى أرمينيا بقيمة 11 مليون دولار.

من جانبه، وصف باشينيان الزيارة بأنها “تاريخية بمعنى الكلمة”، مضيفا أنه “يأمل بشدة” أن يحصل الرئيس دونالد ترامب “بحق” على جائزة نوبل للسلام لوساطته في عملية السلام الأرمينية الأذربيجانية.

كما وقع الطرفان اتفاقا بشأن الطاقة النووية المدنية، قال باشينيان إنه “سيفتح فصلا جديدا في تعميق الشراكة في مجال الطاقة بين أرمينيا والولايات المتحدة”.

– تواصل إقليمي –

وسبق أن أفادت الخارجية الأميركية بأن هذه الزيارة ستتيح “إحراز تقدم في جهود السلام التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب وتعزيز طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين”، في إشارة الى مشروع ممر الترانزيت.

ومشروع “طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين” هو ممر طرق وسكك حديد مقترح، صُمّم لربط أذربيجان بجيب ناخجيفان الذي تفصله أراضي أرمينيا عن البر الرئيسي، مع دمج المنطقة في طريق تجاري أوسع يمتد من الشرق إلى الغرب يربط آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين بأوروبا.

وتنظر واشنطن الى المشروع بوصفه يهدف الى بناء علاقات من الثقة بعد عقود من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان.

ويلبي المشروع مطلبا قديما لباكو التي ترغب في فتح طرق تواصل إقليمية، علما أنها اشترطت هذا الأمر لتوقيع اتفاق سلام شامل مع يريفان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان في كانون الثاني/يناير وضع إطار تنفيذي لمشروع الممر.

ويعطي هذا الإطار أولوية للسيادة ووحدة الأرض ومبدأ التبادل، مع وعد بمكاسب اقتصادية لأرمينيا وأذربيجان عبر توسيع نطاق التجارة والترانزيت.

كذلك، أكد الأميركيون أن المشروع من شأنه تعزيز الصلات الإقليمية ومثلها المصالح الأميركية عبر فتح طرق إمداد جديدة لا تمر بروسيا وإيران.

وتأتي زيارة نائب الرئيس الأميركي في وقت تسعى واشنطن الى تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في جنوب القوقاز.

وحضت عشرون مجموعة أرمينية تدافع عن حقوق الإنسان جاي دي فانس في كتاب مفتوح، على المطالبة بالإفراج عن أرمن معتقلين في سجون باكو.

كما نظّم عدد من اللاجئين من قره باغ تجمعا قرب مقر الاجتماع في يريفان مساء الاثنين للسبب نفسه.

وأصدرت محكمة عسكرية في باكو الأسبوع الفائت أحكاما وصلت الى السجن مدى الحياة بحق انفصاليين أرمن من قره باغ، إثر ادانتهم بشن “حرب عدوانية”.

تراجع نفوذ روسيا في جنوب القوقاز منذ هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 والذي أثار استياء العديد من شركائها القدامى.

وفي هذا السياق، علقت أرمينيا مشاركتها في اتفاق أمني إقليمي، وتتهم موسكو بأنها لم تقف الى جانبها في مواجهة باكو.

ولا تشمل جولة فانس جورجيا التي كانت حليفا رئيسيا لواشنطن في المنطقة. وتدهورت العلاقات بين البلدين بعدما نددت واشنطن بانحراف سلطوي لتبيليسي وتقربها من موسكو، مما دفع الولايات المتحدة الى تعليق شراكتها الاستراتيجية مع الحليف السابق.

مخ-ام/ب ق-ح س/ب ق