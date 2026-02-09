نائب الرئيس الأميركي يزور أرمينيا وأذربيجان

وصل نائب الرئيس الاميركي جاي دي فانس الإثنين الى أرمينيا قبل ان ينتقل الثلاثاء الى أذربيجان، مع سعي واشنطن الى تعزيز اتفاق السلام الذي وقع برعايتها بين البلدين في جنوب القوقاز، والدفع قدما بمشروعها لتطوير البنى التحتية في المنطقة.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي كبير الى ارمينيا، الدولة القريبة تقليديا من روسيا، علما بأن تأثير موسكو في المنطقة تراجع منذ غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ويلتقي نائب الرئيس الاميركي الاثنين في يريفان رئيس الوزراء الأرميني، بحسب ما أفاد مكتب نيكول باشينيان من دون تفاصيل أضافية.

وينتقل فانس الى باكو الثلاثاء.

وقعت أرمينيا واذربيجان في آب/اغسطس الفائت اتفاقا في واشنطن رعاه الرئيس دونالد ترامب لإنهاء نزاع على الاراضي بينهما عمره عقود.

ويتصل هذا النزاع خصوصا بمنطقة قره باخ الجبلية التي كانت سببا لحربين: الاولى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والثانية في 2020. وتمكنت أذربيجان في نهاية المطاف من السيطرة عليها إثر هجوم مفاجىء في 2023.

وسبق أن افادت وزارة الخارجية الاميركية بأن هذه الزيارة ستتيح “إحراز تقدم في جهود السلام التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب وتعزيز طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين”، في إشارة الى مشروع ممر الترانزيت.

ومشروع “طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين” TRIPP هو ممر طرق وسكك حديد مقترح، صُمّم لربط أذربيجان بجيب ناخجيفان الذي تفصله أراضي أرمينيا عن البر الرئيسي، مع دمج المنطقة في طريق تجاري أوسع يمتد من الشرق إلى الغرب يربط آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين بأوروبا.

وتنظر واشنطن الى المشروع بوصفه يهدف الى بناء علاقات من الثقة بعد عقود من التوتر بين أرمينيا واذربيجان.

ويلبي المشروع مطلبا قديما لباكو التي ترغب في فتح طرق تواصل إقليمية، علما أنها اشترطت هذا الامر لتوقيع اتفاق سلام شامل مع يريفان.

– إطار تنفيذي –

واعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو ونظيره الارميني أرارات ميرزويان في كانون الثاني/يناير وضع اطار تنفيذي لمشروع TRIPP.

ويعطي هذا الاطار أولوية للسيادة ووحدة الارض ومبدأ التبادل، مع وعد بمكاسب اقتصادية لأرمينيا وأذربيجان عبر توسيع نطاق التجارة والترانزيت.

كذلك، اكد الاميركيون أن المشروع من شأنه تعزيز الصلات الاقليمية ومثلها المصالح الاميركية عبر فتح طرق إمداد جديدة لا تمر بروسيا وايران.

ولم ترشح تفاصيل عن زيارة نائب الرئيس الاميركي، لكنها تأتي في وقت تسعى واشنطن الى تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في جنوب القوقاز.

وحضت عشرون مجموعة أرمينية تدافع عن حقوق الانسان جاي دي فانس في كتاب مفتوح، على المطالبة بالإفراج عن أرمن معتقلين في سجون باكو.

كذلك، يتوقع ان ينظم لاجئون من قره باخ تجمعا في يريفان مساء الإثنين للسبب نفسه.

وأصدرت محكمة عسكرية في باكو الاسبوع الفائت أحكاما وصلت الى السجن مدى الحياة بحق انفصاليين أرمن من قره باخ، إثر ادانتهم بشن “حرب عدوانية”.

تراجع نفوذ روسيا في جنوب القوقاز منذ هجومها الواسع النطاق على اوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 والذي اثار استياء العديد من شركائها القدامى.

وفي هذا السياق، علقت أرمينيا مشاركتها في اتفاق أمني اقليمي، وتتهم موسكو بأنها لم تقف الى جانبها في مواجهة باكو.

ولا تشمل جولة فانس جورجيا التي كانت حليفا رئيسيا لواشنطن في المنطقة. وتدهورت العلاقات بين البلدين بعدما نددت واشنطن بانحراف سلطوي لتبيليسي وتقربها من موسكو، مما دفع الولايات المتحدة الى تعليق شراكتها الاستراتيجية مع الحليف السابق.

