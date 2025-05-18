نائب الرئيس الأميركي يناقش الرسوم الجمركية مع المفوضة الاوروبية في روما

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أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأحد خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين في روما أن أوروبا “حليف مهم”، لكنه أقر بوجود خلافات حول التجارة.

في مستهل الاجتماع الذي عُقد في خضم حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اعرب عن أمله في أن تكون هذه المحادثات، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى الرفيع منذ أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة على الرسوم الجمركية، “بداية لمفاوضات تجارية طويلة الأمد ولمزايا تجارية طويلة الأجل بين أوروبا والولايات المتحدة”.

وأضاف فانس في مقر الحكومة الإيطالية بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن “أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، والدول الأوروبية بصفة فردية حليفة لها، ولكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث أحيانا بين الأصدقاء، حول قضايا مثل التجارة”.

واشادت رئيسة المفوضية، من جانبها، بـ”العلاقة المتميزة والوثيقة” بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واشارت إلى أن “الجميع يعلم بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ما يجمعنا هو أننا، في نهاية المطاف، نريد التوصل معا إلى اتفاق جيد للطرفين”.

وقد يمهد هذا الاجتماع الطريق أمام لقاء طال انتظاره بين فون دير لايين وترامب.

وكان الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية قد تبادلا أطراف الحديث لفترة وجيزة في 26 نيسان/أبريل على هامش تشييع البابا فرنسيس في روما حيث اتفقا على الاجتماع في وقت لاحق.

جلر/ريم/ود