نائب الرئيس التركي: بحثت مع السفير الأمريكي عقوبات كاتسا وصناعة الدفاع

أنقرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إنه بحث “باستفاضة” العقوبات المفروضة بموجب قانون (كاتسا) وأمور تتعلق بصناعة الدفاع خلال اجتماع عقد اليوم الخميس مع السفير الأمريكي لدى أنقرة توماس برّاك.

وقال يلماز على إكس “خلال اجتماعنا، ناقشنا باستفاضة المسائل المدرجة على جدول أعمالنا، وهي تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وصناعة الدفاع وعقوبات كاتسا”، مضيفا أنهما ناقشا أيضا التطورات في سوريا وإيران والمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

(تغطية صحفية طوان جمركجي وإيجي وتكساباي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)