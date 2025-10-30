The Swiss voice in the world since 1935
نائب الرئيس الصيني اجتمع مع ولي العهد السعودي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس الأربعاء.

ونقلت الوزارة عن هان قوله في بيان إن الصين مستعدة للعمل مع السعودية لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى والدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأدى قلق الرياض من تدفق الواردات الصينية الرخيصة، التي تقوض جهود التحول من النفط إلى التصنيع، إلى عرقلة المحادثات بين الصين ودول الخليج بشأن اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2024.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

