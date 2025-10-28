نائب الرئيس الصيني ينتقد “الترهيب” التجاري قبل محادثات أميركية صينية

انتقد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ الثلاثاء “الترهيب” الذي تواجهه العولمة الاقتصادية، في إشارة واضحة إلى الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب، وذلك قبل يومين من اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأميركي والصيني شي جينبينغ.

وتحدّث نائب الرئيس الصيني خلال كلمة له في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، عن “الحمائية والترهيب”، في إشارة واضحة إلى النهج الذي يتبعه ترامب على وقع رسوم جمركية مشددة يفرضها على دول عدة بينها الصين، والتي تُعطل سلاسل التوريد العالمية.

وحذّر تشنغ من “اختبارات خطيرة” تواجهها العولمة الاقتصادية، قائلا بواسطة مترجم “تواجه العولمة الاقتصادية اختبارات خطيرة (…) وتتنامى الحمائية (التجارية) والترهيب ويوجد قصور في فعالية وكفاءة آليات الحوكمة المتعددة الأطراف”.

وأضاف أن كل هذا “زاد من عوامل عدم اليقين في المعادلة السياسية والاقتصادية العالمية في وجه التحديات العالمية المتعاقبة”.

وأكّد تشنغ “يتعيّن علينا ان نتجاوز الفوارق في الأنظمة الاجتماعية والمراحل التنموية، ونبحث عن قواسم مشتركة للمفاهيم على أساس الاحترام المتبادل”.

ومن المرتقب أن يجتمع الرئيسان الأميركي والصيني الخميس في كوريا الجنوبية سعيا للتوصل إلى اتفاق يضع حدّا للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويكتسي هذا اللقاء أهمية كبيرة في ظلّ توترات اقتصادية بين البلدين.

وهدّد ترامب بفرض ضرائب إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارا من الأول تشرين الثاني/نوفمبر، ردّا على فرض الصين قيودا على تصدير المعادن النادرة الضرورية لبعض الصناعات الأميركية.

لكن في الأيام الأخيرة، أعطت كلّ من واشنطن وبكين إشارات تفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.

