The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نائب المستشار الألماني يلوح برفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

برلين (رويترز) – أشار لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني يوم الأحد إلى أن حكومته سترفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والتي تم الإعلان عنها في أغسطس آب الماضي اعتراضا على العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة.

وأشارت التصريحات التي أدلى بها كلينجبايل للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية (إيه.آر.دي) مساء الأحد إلى تحول في السياسة بعد خطة السلام في غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لليوم الثالث على التوالي قبل قمة في مصر يوم الاثنين.

وقال كلينجبايل بشأن صادرات الأسلحة “سنعيد تقييم الوضع”.

ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، ولطالما كانت ألمانيا من أشد الداعمين لإسرائيل.

إلا أن ألمانيا علقت في أغسطس آب الماضي تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها هناك، وهي المرة الأولى التي تقر فيها ألمانيا وقف الدعم العسكري لحليفتها.

ومن المقرر أن يسافر المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى مصر للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية