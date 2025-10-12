نائب المستشار الألماني يلوح برفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

برلين (رويترز) – أشار لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني يوم الأحد إلى أن حكومته سترفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والتي تم الإعلان عنها في أغسطس آب الماضي اعتراضا على العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة.

وأشارت التصريحات التي أدلى بها كلينجبايل للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية (إيه.آر.دي) مساء الأحد إلى تحول في السياسة بعد خطة السلام في غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لليوم الثالث على التوالي قبل قمة في مصر يوم الاثنين.

وقال كلينجبايل بشأن صادرات الأسلحة “سنعيد تقييم الوضع”.

ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، ولطالما كانت ألمانيا من أشد الداعمين لإسرائيل.

إلا أن ألمانيا علقت في أغسطس آب الماضي تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها هناك، وهي المرة الأولى التي تقر فيها ألمانيا وقف الدعم العسكري لحليفتها.

ومن المقرر أن يسافر المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى مصر للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)