نائب بحزب الله يقول الجماعة ترفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

reuters_tickers

1دقيقة

بيروت 9 أبريل نيسان (رويترز) – قال علي فياض النائب بجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الخميس إن الجماعة ترفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وإنه ينبغي للحكومة اللبنانية أن تشترط وقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

وجاء تصريح فياض بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أصدر تعليماته ببدء محادثات مباشرة مع لبنان.

وقال فياض إن موقف الحكومة اللبنانية يجب أن يُعطي الأولوية أيضا لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى ديارهم.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)