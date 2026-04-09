نائب بحزب الله يقول الجماعة ترفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت 9 أبريل نيسان (رويترز) – قال علي فياض النائب بجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الخميس إن الجماعة ترفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وإنه ينبغي للحكومة اللبنانية أن تشترط وقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

وجاء تصريح فياض بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أصدر تعليماته ببدء محادثات مباشرة مع لبنان.

وقال فياض إن موقف الحكومة اللبنانية يجب أن يُعطي الأولوية أيضا لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى ديارهم.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية