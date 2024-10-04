نائب جمهوري كبير يحث بايدن على تسريع مبيعات الأسلحة لإسرائيل

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واشنطن 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – حث مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن يوم الخميس على تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل التي يتم حجبها منذ أشهر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال ماكول في رسالة بعث بها إلى الرئيس الديمقراطي بايدن واطلعت عليها رويترز يوم الخميس “أطالبك بالتحرك اليوم لضمان تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، لدعم حليفتنا”.

وذكر ماكول، الذي يقوم بمراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة إلى الخارج بصفته رئيسا للجنة، أنه على علم أيضا بأكثر من عشر صفقات أخرى لبيع أسلحة لإسرائيل تنتظر الموافقة النهائية منذ أكثر من أربعة أشهر، وحث على المضي بسرعة لاعتمادها.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

يأتي إرسال ماكول للرسالة وسط تفاقم المخاوف العالمية من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

ويطالب الجمهوريون بايدن منذ أشهر بالتراجع عن قرار اتخذه في وقت سابق من هذا العام بحجب شحنة من القنابل زنة ألفي رطل على خلفية مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.

ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل أن تخترق الحواجز الخرسانية السميكة والمعادن مما يخلف دوائر انفجارية واسعة.

وكتب ماكول “نتمنى جميعا ألا تحتاج إسرائيل إلى هذه القنابل الأكبر حجما، لكنها ضرورية من الناحية العملياتية لأن أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس وحزب الله، يتعمدون استخدام مخابئ وأنفاق على عمق كبير تحت الأرض”.