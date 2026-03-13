نائب رئيس الحكومة الصينية يزور فرنسا السبت لإجراء محادثات مع واشنطن

afp_tickers

3دقائق

أكدت الصين الجمعة أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، سيزور فرنسا السبت لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

وستجري هذه المفاوضات قبل أسابيع قليلة من زيارة محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، سيلتقي خلالها بنظيره شي جينبينغ.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أفادت الخميس بأنّ هذه المحادثات التجارية الثنائية ستُعقد الأحد والإثنين في باريس بين هي ليفينغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

من جانبها، ذكرت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنّ المسؤول الصيني “سيقود وفدا إلى فرنسا من 14 آذار/مارس إلى 17 منه لإجراء محادثات تجارية مع الجانب الأميركي”، بشأن قضايا “ذات اهتمام مشترك”.

وسيرافق سكوت بيسنت إلى باريس ممثل البيت الأبيض للشؤون التجارية جايمسون غرير.

ويخطط الرئيس الأميركي لزيارة بكين من 31 آذار/مارس إلى الثاني من نيسان/أبريل، بحسب ما أفاد البيت الأبيض. ولم تؤكد السلطات الصينية إجراء هذه الزيارة أو برنامجها.

وتتواجه واشنطن وبكين في حرب تجارية منذ نيسان/أبريل الماضي، زاد خلالها الجانبان الرسوم الجمركية إضافة إلى إجراءات أخرى. وتمّ التوصل لاحقا إلى هدنة برعاية سكوت بيسنت وهي ليفينغ.

ومع ذلك، لا تزال بعض نقاط الخلاف قائمة.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء إطلاق سلسلة من التحقيقات لتوثيق الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالولايات المتحدة. وتستهدف هذه التحقيقات نحو خمس عشرة دولة أو تكتلا، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين، كما تمثل خطوة أولى نحو فرض تعريفات جمركية جديدة محتملة.

ونددت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل الجمعة بأنّ هذه التحقيقات “مثال نموذجي على الأحادية” التي “تقوّض بشكل خطير النظام الاقتصادي والتجاري الدولي”.

وأضافت “تحثّ الصين الولايات المتحدة على إعادة النظر في ممارساتها المشكوك فيها وإعطاء الأولوية للحوار والتشاور لحل النزاعات”.

بفك-اهل/ناش/لين