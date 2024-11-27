نائب عن حزب الله: إذا هاجمتنا إسرائيل فمن حق الجماعة الدفاع عن نفسها

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بيروت (رويترز) – قال النائب عن جماعة حزب الله اللبنانية حسن فضل الله يوم الأربعاء إن الجماعة تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها إذا هاجمتها إسرائيل.

وقال لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية “نحن لنا حق الدفاع عن النفس إذا اعتدى علينا الإسرائيلي. خلينا نشوف الدولة شو بدها تعمل ولكن نحن بدنا نتحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا. عندما يُعتدى على لبنان من حقنا أن ندافع عن النفس وعن شعبنا”.

وكان يرد على سؤال من مراسل القناة حول رد فعله على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بأن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري وستضرب الجماعة إذا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح يوم الأربعاء.