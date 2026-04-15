نائب عن حزب الله: تفاوض الحكومة مع إسرائيل سيزيد الشرخ بين اللبنانيين
دبي 15 أبريل نيسان(رويترز) – قال حسن فضل الله النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء إن الخلاف في لبنان قد يتسع بسبب قرار الحكومة التفاوض مع إسرائيل، وحث السلطات على إعادة النظر في هذه الخطوة.
وذكر “الخطوة التي فعلتها (الحكومة) ستزيد الشرخ بين اللبنانين”.
وأضاف “نحن نريد وقف إطلاق (نار) شامل ليس كما قبل 2 آذار باغتيالات وقصف شبه يومي”.
وتابع “نحن نريد لسلطة العودة إلى كل شعبها”.
