نائب عن حزب الله: معارضو الجماعة يعملون على إقصائها من السلطة في لبنان

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بيروت (رويترز) – قال النائب عن جماعة حزب الله اللبنانية محمد رعد إن معارضي الجماعة المدعومة من إيران يعملون على تفكيكها وإقصائها من السلطة في لبنان.

وأضاف رعد من داخل القصر الرئاسي بعد اجتماع عدد من النواب التابعين لحزب الله مع الرئيس جوزاف عون “نحن خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية وكنا نأمل أن نلاقي اليد التي طالما تغنت بأنها ممدودة فإذا بها تُقطع”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، حظي رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتأييد أعضاء مجلس النواب لشغل منصب رئيس الوزراء، مما يعكس ضعف موقف جماعة حزب الله التي أرادت استمرار ميقاتي في هذا المنصب.