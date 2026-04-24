نائب عن حزب الله: وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الهجمات الإسرائيلية
بيروت 24 أبريل نيسان (رويترز) – قال نائب عن حزب الله اليوم الجمعة إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لا معنى له في ضوء استمرار “الأعمال العدائية” الإسرائيلية.
ويمثل بيان النائب علي فياض أول رد من الجماعة المدعومة من إيران على تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس.
وقال فياض إن الجماعة لها الحق في الرد على الهجمات الإسرائيلية على أهداف لبنانية.
(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)