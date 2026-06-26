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نائب عن حزب الله يحذر سلطات لبنان من إنفاذ اتفاق واشنطن مع إسرائيل

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26 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت قناة الميادين عن النائب عن حزب الله حسن فضل الله قوله إن السلطات اللبنانية لن تتمكن من تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل في واشنطن اليوم الجمعة “إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية”، وذلك عقب محادثات تهدف إلى إنهاء القتال بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.

وأضاف فضل الله أن جماعة حزب الله ستتصدى لأي خطوة تتخذها السلطات اللبنانية وستتمسك بسلاحها أكثر من أي وقت مضى، مضيفا أن معارضة الجماعة جدية ولن تسمح بتنفيذ الالتزامات على أرض الواقع.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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