نائب قائد فيلق القدس الإيراني يقول إن قاآني بصحة جيدة

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دبي (رويترز) – قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي يوم الاثنين إن قائد الفيلق إسماعيل قاآني “بصحة جيدة”، وذلك بعدما قال مسؤولان أمنيان إيرانيان لرويترز يوم الأحد إن الاتصال فقد بقاآني منذ ضربات على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي القول، في إشارة إلى قاآني، “إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته. البعض يطلبون منا إصدار بيان… لا يوجد ما يدعو لذلك”.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أنه تم نقل رسالة من قاآني إلى مؤتمر للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين عُقد يوم الاثنين في طهران، مضيفة أن القائد لم يتمكن من الحضور “بسبب وجوده في اجتماع مهم آخر”.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا إلى رويترز إن قاآني كان في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ضربة وقعت الأسبوع الماضي وأشارت تقارير إلى أنها استهدفت القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين. وذكر المسؤول أن قاآني لم يكن يعقد لقاء مع صفي الدين.

وتواصل إسرائيل ضرب أهداف في الضاحية الجنوبية ضمن حملتها المتواصلة ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وعينت طهران قاآني رئيسا لفيلق القدس الذي يشرف على أنشطة الحرس الثوري في الخارج بعد أن اغتالت الولايات المتحدة سلفه القوي قاسم سليماني في ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بغداد عام 2020.

ولدى فيلق القدس نفوذ قوي على الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في أنحاء الشرق الأوسط.