نائب من حزب الله: الجهود الإيرانية والإقليمية قد تؤدي لوقف النار في لبنان “قريبا”
15 أبريل نيسان (رويترز) – قال إبراهيم الموسوي النائب البارز في جماعة حزب الله لرويترز اليوم الأربعاء إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريبا، مشيرا إلى أن طهران تستخدم حصارها لمضيق هرمز كورقة ضغط.
وأضاف الموسوي أن الإيرانيين يمارسون ضغوطا شديدة على الأمريكيين ووضعوا شروطهم بأن يدرج الأمريكيون لبنان في وقف إطلاق النار وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواصلون حصارهم لمضيق هرمز. وأشار إلى أن ذلك يمثل ورقة اقتصادية.
وتابع أن الإيرانيين فتحوا قنوات اتصال مع عدة أطراف إقليمية ودولية لتحقيق هذا الهدف.
وأحجم الموسوي عن التعليق على ما إذا كان حزب الله سيلتزم بوقف لإطلاق النار على هذا النحو.
(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )