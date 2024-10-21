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نائب وزيرة الخزانة الأمريكية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني الوضع الاقتصادي بالضفة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب الوزيرة والي أدييمو تحدث يوم الاثنين إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى وناقشا الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن أدييمو ومصطفى ناقشا أيضا جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت بأن أدييمو “شدد على أهمية منع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين” من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إنهما تحدثا أيضا عن أهمية علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية