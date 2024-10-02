نائب وزير الخارجية: أمريكا تتطلع لتنسيق مواقفها مع إسرائيل في الرد على إيران

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واشنطن (رويترز) – قال كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة جو بايدن ستركز اتصالاتها مع الإسرائيليين في الأيام القليلة المقبلة على محاولة التوفيق بين وجهات النظر حول أي رد محتمل على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ووصف كيرت الوضع الحالي في الشرق الأوسط بأنه “لحظة خطر”.

وقال كامبل متحدثا عبر اجتماع عبر الإنترنت نظمته مؤسسة كارنيجي البحثية ومقرها واشنطن “أعتقد أننا ندرك أنه على الرغم من أهمية الرد من نوع ما، يوجد اعتراف بأن المنطقة على حد سكين بالفعل، ومخاوف حقيقية بشأن تصعيد أوسع نطاقا أو استمراره”.