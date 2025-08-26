نائب وزير الخارجية: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني في منشور على منصة إكس يوم الثلاثاء إن إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والحل الذي يصب في مصلحة الجميع، وذلك بعد اجتماع مع القوى الأوروبية الثلاث الكبرى في جنيف حول برنامجها النووي.

وخصص اجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة مطالب الغرب باستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية في إيران وإحياء المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي أو مواجهة إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)