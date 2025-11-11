نائب وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تبعث برسائل متناقضة بشأن المحادثات النووية

أبوظبي (رويترز) – قال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تبعث برسائل متناقضة بشأن المحادثات النووية عبر دول ثالثة.

وأضاف خطيب زاده، خلال مشاركته في النسخة 12 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أن إيران تريد التوصل إلى “اتفاق نووي سلمي” لكنها لن تتهاون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.

وأكد مجددا أن بلاده لا تسعى لامتلاك قنابل نووية.

(تغطية صحفية سامية نخول وباريسا حافظي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)