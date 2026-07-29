نازحون أكراد في شمال شرق سوريا يناشدون السلطات بإعادتهم الى منطقتهم الحدودية مع تركيا

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من مخيم يؤوي الآلاف من العائلات الكردية النازحة في شمال شرق سوريا، يناشد الشاب أحمد أوسي السلطات العمل لتأمين عودتهم الى منازلهم في منطقة رأس العين الحدودية مع تركيا “بأسرع وقت ممكن”.

ويقول أوسي (26 عاما) باللغة الكردية لوكالة فرانس برس من مخيم الطلائع الواقع على بعد نحو سبعين كيلومترا من مدينته رأس العين الحدودية مع تركيا، “يسكن (مقاتلو) الفصائل في منازلنا.. ونتلقى اتصالات منهم بشكل دائم يقولون فيها +لا يمكنكم العودة إلى منازلكم.. لقد أصبحت منازلنا+”.

وكان أوسي في عداد عشرات الآلاف من الأكراد الذين نزحوا أواخر العام 2019 من منطقة رأس العين الحدودية مع تركيا، إثر هجوم شنته أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ضد القوات الكردية التي كانت تسيطر على المنطقة، ما مكّنهم من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترا يضمّ رأس العين.

واستقر في المنطقة لاحقا مقاتلو الفصائل الموالية لأنقرة مع عائلاتهم النازحة بدورها من مناطق أخرى في البلاد. ولا يزال عدد منهم، وفق شهادات الأهالي، يقيمون في رأس العين.

ويقول أوسي الذي أمضى السنوات السبع الأخيرة من عمره نازحا “لا مكان لهم ليعودوا إليه، لذلك لا يخرجون من منازلنا”، في وقت لا يزال نحو 5,5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، في عداد النازحين في سوريا بعدما خلّفت الحرب دمارا واسعا.

ويضيف “أتمنى من الإدارة الكردية والحكومة السورية، على رأسها وزارة الدفاع أن يخرجونا من المخيم ويعيدونا إلى مدينتنا بأسرع وقت”، مطالبا “بإخراج الفصائل” من المنطقة التي كان يقطنها أساسا خليط من العرب والأكراد.

في أزقة المخيم، تتناثر أكشاك صغيرة ويبيع أشخاص الوقود في قوارير موضوعة تحت أشعة شمس حارقة. ويلهو أطفال وسط الغبار الذي يعمّ المكان بينما تعبر نسوة مسرعات بين الحين والآخر.

– قضية “عالقة” –

وتقول كوبار قادر لفرانس برس وهي تتفقّد بسطة تعرض ملابس مستعملة داخل مخيم الطلائع، “يُقال لنا باستمرار إننا سنعود خلال هذا الأسبوع أو بعد أسبوعين ولكن حتى الآن لم يحدث هذا”.

وتضيف الأم (43 عاما) لسبعة أبناء “لا أمان حتى الآن، لأنهم ما زالوا يقطنون في منازلنا، نحن خائفون من العودة.. نريد أن نعود وأن نسكن في منزلنا دون خوف أو تهديد”.

ودفعت هجمات عسكرية شنّتها تركيا مع فصائل موالية لها بين عامي 2016 و2019 ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، عشرات الآلاف من السكان الى النزوح. ووثّقت شهادات سكان ومنظمات حقوقية تعرّض المنازل والممتلكات، بما في ذلك في رأس العين أو سري كانيه بالكردية، لعمليات نهب وسرقة وتخريب خلال الهجمات.

وتشكّل عودة النازحين جزءا من اتفاق أبرمته قوات سوريا الديموقراطية مطلع العام، مع السلطات التي أطاحت بالحكم السابق أواخر العام 2024.

ونصّ الاتفاق كذلك على دمج تدريجي للمؤسسات العسكرية والمدنية التي أنشأها الأكراد خلال سنوات النزاع في إطار مؤسسات الدولة السورية.

وتطبيقا للاتفاق، عاد عدد كبير من النازحين مؤخرا الى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب (شمال)، بعد فرارهم عام 2018 إثر هجوم تركي.

لكن عقبات عدة لا تزال تعترض عودة سكان رأس العين الذين يقيم أكثر من 17 ألف نازح منهم في المخيم المؤلف من خيم متراصة وفيه منازل صغيرة شيدها نازحون من الطين لتقيهم حرّ الصيف وبرد الشتاء.

ويشرح ممثل الإدارة الكردية في دمشق عبد الكريم عمر لفرانس برس أن الملف “ما زال بحاجة إلى استكمال المعالجة”.

ويضيف “إنه من أبرز القضايا العالقة التي تستوجب التنفيذ”.

– “الموت هناك” –

وبحسب جوان عيسو، العضو في لجنة تمثّل نازحي منطقة رأس العين، تمّ في الآونة الأخيرة اتخاذ “خطوات تمهيدية” عدة بشأن عودة الأهالي شملت زيارات ونشر فرق لإزالة الألغام.

لكن “معوقات كبيرة” ما زالت قائمة، أبرزها الوضع الأمني، مع بقاء المدينة “حتى اللحظة خاضعة للنفوذ التركي”، على حدّ قوله.

وتتواجد القوات التركية بشكل رئيسي في ثلاث مقرّات في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوضح مصدر في مديرية إعلام محافظة الحسكة الحكومية من دون الكشف عن هويته، أن “عشرات العائلات عادت إلى بيوتها”.

ويؤكد ردا على اتهام مقاتلي الفصائل بمصادرة منازل وممتلكات، أن عناصر من الفصائل خرجوا من منازل وممتلكات كانوا يقطنونها “مباشرة بعدما راجع مالكوها” الجهات الرسمية.

ويقول المصدر إن ارتباط جزء من النازحين الأكراد بقوات سوريا الديموقراطية، يثير “مخاوفهم من حصول حالات انتقامية ومحاسبة ما لم يعودوا عن طريق الدولة بشكل رسمي إسوة بنازحي عفرين”.

وتعهّدت السلطات الجديدة بحماية الأقليات، لكنّ أعمال عنف دامية على خلفية طائفية اندلعت العام الماضي في غرب البلاد وجنوبها، أثارت مخاوف الأكراد.

في خيمتها حيث تقيم مع زوجها وسبعة من أحفادها، تحلم فطنة عبد القادر (65 عاما) بإعادة بناء حياتها ومنزلها المدمّر.

وتقول وهي تمسح دموعها “مشتاقة جدا لتراب رأس العين، وأتمنى أن أموت فيها”.

ستر-لو-لار/رض