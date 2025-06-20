ناشطان مناصران للفلسطينيين يقتحمان قاعدة جوية عسكرية بريطانية ويلحقان أضرارا بطائرتين

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لندن (رويترز) – قالت حركة مناصرة للفلسطينيين تدعى (فلسطين أكشن) إن اثنين من نشطائها اقتحما قاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وسط إنجلترا يوم الجمعة وألحقا أضرارا بطائرتين عسكريتين تستخدمان في التزود بالوقود والنقل.

وقالت (فلسطين أكشن) إن اثنين من نشطائها دخلا قاعدة برايز نورتون في أوكسفوردشير وقاما برش طلاء أحمر على طائرة فوياجر وأحدثا المزيد من الأضرار باستخدام عتلات.

وقال متحدث باسم الحركة في بيان “رغم الإدانة العلنية للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية وإرسال طائرات استطلاع فوق غزة وتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية/الإسرائيلية بالوقود”.

وانتشر فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الحركة “بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي شريك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط”.

و(فلسطين أكشن) واحدة من الحركات التي تستهدف بشكل متكرر شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الصراع في غزة.

وقالت في بيانها “الطائرات المستهدفة هي من طراز فوياجر من إنتاج إيرباص، القادرة على حمل شحنات عسكرية وتستخدم لتزويد الطائرات العسكرية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية/الأمريكية/البريطانية بالوقود”.